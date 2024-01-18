«E7» تعلن تداول أعمالها التجارية في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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بدأت مجموعة «E7»، المعروفة سابقاً بشركة المتحدة للطباعة والنشر ذات الملكية الفردية المحدودة (UPP)، بتداول أعمالها التجارية رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، معلنة بذلك بداية فصل جديد في رحلة نموها في فعالية عقدت في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم الإعلان عن بداية هذا التداول كبادرة رمزية احتفاءً بانتقال الشركة إلى السوق العام في نوفمبر 2023 بحضور كل من المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «E7»، إلى جانب أعضاء آخرين من مجلس الإدارة، وعلي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ«E7»، وفيصل عامود، المدير التنفيذي المالي لـ«E7» وغيرهم من الشركاء.

يجمع اسم «E7» بين كلمتي «الإمارات» و«7»، وهو مستوحى من وحدة دولة الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية.

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