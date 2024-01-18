«نخيل» تكرم مساهمات مقاوليها

المصدر: دبي - البيان

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أقامت «نخيل»، حفل تكريم خاص لتقدير المساهمات الاستثنائية لمقاوليها، في «مكتب مبيعات نخيل». وكرم هذا الحدث جهود والتزام المقاولين الذين يشاركون الشركة رؤيتها المتمثلة في تعزيز السعادة والازدهار، والتركيز على تميز العملاء.

ويؤكد الحدث، الذي حضره المقاولون العاملون في مشاريع «نخيل»، بمثابة التزام المطور العقاري بتعزيز الشراكات القوية وتكريم الإنجازات الجماعية لمجتمع المقاولين لديها. وحضر الحفل كل من عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نخيل؛ ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للشركة؛ بالإضافة إلى أعضاء مرموقين آخرين من فريق عمل «نخيل».

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