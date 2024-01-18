«أرادَ» تبدأ تسليم 430 منزلاً في «مسار»

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت «أرادَ» عن إكمال أول باقةٍ من المنازل في «مسار»؛ وجهة الحياة العصرية المتكاملة بضاحية السيوح في الشارقة. وقد تمت المباشرة فعلياً بتسليم المنازل البالغ عددها 430 في حي سنديان في الوقت الذي يكتمل فيه المشهد الحضري في أحد أكثر المجتمعات الجديدة ترقباً في دولة الإمارات.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «لقد كان «مسار» منذ إطلاقه أحد أكثر المجتمعات مبيعاً على مستوى الإمارات، حيث أسهم وجوده في محيطٍ كثيفٍ من الأشجار الخضراء وعمارته المستوحاة من الطبيعة ومرافقه الخدميّة التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية في استقطاب باقةٍ واسعةٍ من المشترين والمستثمرين».

وتشمل قائمة المقاولين الرئيسيين ضمن المرحلة الأولى في «مسار» كلاً من شركة إنترماس للهندسة والمقاولات وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، في حين تم تكليف شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية بأعمال التصميم والإشراف في الموقع.

ويضم مجتمع «مسار» المتكامل 3000 فيلا ومنزل ريفي وسط مخططٍ رئيسي يمتد على مساحة 19 مليون قدم مربع ضمن ستة أحياء مسورة يربط بينها محور مركزي أخضر تنتشر فيه 50 ألف شجرة، ويتوقع تسليمه بالكامل بحلول نهاية عام 2026.

وتمت المباشرة بتشييد 986 منزلاً في المرحلتين الثانية والثالثة من مجتمع «مسار»، حيث من المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2024. كما ستتم كذلك ترسية عطاءات المراحل الثلاث المتبقية من المشروع قبل نهاية هذا العام.

وسيكون لدى السكان الجدد في مسار العديد من المرافق؛ ومن بينها المنطقة المركزية التي افتتحت في سبتمبر 2022، وتضم سلسلة كبيرة من المرافق العائلية الترفيهية والرياضية ومنافذ بيع الطعام والشراب، بما في ذلك ركن زاد للمطاعم، وميدان للتزلّج، ومنطقة لعب ومغامرات للأطفال، ومساحة خاصة للفعاليات المجتمعية.

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