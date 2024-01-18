تعاون بين غرفة الشارقة و«العربية للاستثمار الزراعي»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم مجتمع الأعمال عامة والقطاع الزراعي خاصة وتطوير التجارة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، بهدف تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

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