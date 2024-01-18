شراكة لإطلاق «ديسكفري ديونز» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «ديسكفري لاند» عن شراكةٍ إستراتيجية تجمعها مع شركة «أورا للتطوير العقاري» من خلال مشروع «ديسكفري ديونز» في دبي، ليكون «ديسكفري ديونز» أول مجمع سكني حصري للأعضاء في دولة الإمارات، يمتد فوق مساحةٍ تزيد على 27 مليون قدم مربعة.

وقع اتفاقية الشراكة المهندس نجيب ساويرس، مؤسس شركة «أورا للتطوير العقاري»،و«مايكل ميلدمان»، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة «ديسكفري لاند» التي تمتلك محفظةً مشاريع عالمية ومشهورة، تضم أكثر من 35 مشروعاً محلياً ودولياً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي والمكسيك وأوروبا.

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