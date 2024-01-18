سالم بن عبد الرحمن القاسمي يفتتح معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024»

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في مركز إكسبو الشارقة على مدى أربعة أيام. وبعد قص شريط الافتتاح، تجول الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في أروقة المعرض، متفقداً منصات العارضين والدوائر الحكومية المشاركة، ومستمعاً إلى شرح واف من المؤسسات والهيئات والشركات المشاركة والمطورين العقاريين حول أهم وأحدث المشاريع العقارية المعروضة داخل الدولة وخارجها.

ويشارك في معرض الشارقة العقاري بنسخته الجديدة هذا العام أكثر من 93 شركة عقارية متخصصة من كبريات الشركات في دولة الإمارات، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجورجيا، وجمهورية مصر العربية، وتركيا، والمملكة المغربية، وغيرها من الدول الدائمة المشاركة في المعرض، تعرض أكثر من 372 مشروعاً عقارياً جديداً أمام الزوار والمستثمرين القادمين من شتى الدول. وشهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، بعد نهاية جولة المعرض، حفل افتتاح ملتقى التحكيم العمراني في دورته الأولى، والذي ينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، بالتزامن مع معرض الشارقة العقاري – إيكرس. ويهدف الملتقى إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف الخدمات التي يقدمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ألقى بعدها عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كلمة رحّب فيها برئيس مكتب سمو الحاكم لتشريفه افتتاح المعرض وتكريمه الفائزين، مشيراً إلى أهمية الملتقى في التثقيف وآليات التقاضي واللجوء إلى التحكيم ليتكامل دوره مع القفزات الاقتصادية.

وقام الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في نهاية حفل الافتتاح بتكريم المشاركين في الملتقى في الجلستين الأولى بعنوان: «دور التحكيم في دعم التنمية الاقتصادية»، والثانية بعنوان: «دور التحكيم في قطاع البناء».

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