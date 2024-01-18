«أدنوك» العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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حافظت «أدنوك» على مكانتها، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السادس على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته «براند فاينانس».

وتقدمت «أدنوك» 10 مراكز جديدة على قائمة براند فاينانس «جلوبال 500» لعام 2024، لتصعد إلى المرتبة الـ128 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ138 عالمياً في العام الماضي، لتنضم للمرة الأولى إلى قائمة أغلى 130 علامة تجارية في العالم، وترسخ موقعها ضمن العشرة الكبار عالمياً من حيث قيمة وقوة العلامة التجارية في قطاع النفط والغاز.

وارتفع تصنيف «أدنوك» من «AA+» في العام الماضي إلى تصنيف «AAA -»، بعد أن زادت قيمة العلامة التجارية بنسبة 7 %، لتصل إلى 15.2 مليار دولار مقارنة مع 14.2 مليار دولار العام الماضي، بفضل تحسين نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية إلى 80 نقطة.

ونوهت «براند فاينانس» بالاستثمار الاستراتيجي الذي نفذته «أدنوك» مؤخراً باستحواذها على حصة 10.1 % في شركة ستوريجا البريطانية لتوسعة محفظة أعمالها في مجال إدارة الكربون، حيث تمثل هذه الصفقة أول استثمار دولي لـ«أدنوك» في أسهم شركات إدارة الكربون، وتدعم استراتيجيتها الهادفة إلى الاستفادة من بناء الشراكات في مجالات إدارة الكربون والتكنولوجيا لتسريع جهود خفض الانبعاثات.

وتستند هذه الخطوة إلى مبلغ الـ55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته «أدنوك» بشكل أولي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات. وتهدف «أدنوك» إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.

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