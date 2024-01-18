«الجودة والمطابقة»: التفتيش على 19.5 ألف منتج خلال الربع الرابع 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الرابع من العام المنصرم 2023، مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية؛ إذ قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالتفتيش على 19 ألفاً و571 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، منها 18 ألفاً و123 منتجاً خلال التفتيش الميداني، و1448 منتجاً عبر المنصات.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من المجلس، تحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس من 2173 أداة قياس قانونية، وبلغ إجمالي عدد العبوات المعبأة مسبقاً التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها 134 عبوة تعادل 2680 عينة.

وقام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بسحب 14 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة، شملت 882 سلعة، وتم تصحيح 12 منتجاً تعادل 1051 سلعة.

مختبر الفحص

بدوره نفذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس 139 ألفاً و575 فحصاً مخبرياً في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها، التي تشمل مجالات الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.

كما نفذ المختبر 42 ألفاً و184 فحصاً مخبرياً للأغذية والسوائل، و76 ألفاً و861 فحصاً للمياه، و272 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، و2831 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات، و640 فحصاً لزيوت محولات الكهرباء، و12 ألفاً و659 فحصاً للبيئة، و3851 فحصاً زراعياً، و173 لمستحضرات التجميل، و104 فحوص عامة، إضافة إلى 36 استشارة فنية.

بدوره، أصدر معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، 233 شهادة معايرة «قياس» خلال الربع الرابع من 2023، وأجرى 31 مقارنة بينية بما يعادل 63 ساعة عمل، ونفذ 11 برنامجاً تدريبياً، وأصدر 60 شهادة تدريبية، إضافة إلى تقديمه 10 خدمات استشارية، وإصداره 10 تقارير استشارية.

شهادات مطابقة

وأصدر قطاع خدمات المطابقة والمواصفات فأصدر 1994 شهادة مطابقة خدمات الأفراد، وقام بتجديد 2709 شهادات أخرى، وأصدر شهادة تسجيل لـ55 منتجاً و63 شهادة مطابقة منتج، وجدد 84 شهادة أخرى، إضافة إلى إصداره 8 تراخيص باستخدام علامة الثقة وتجديده 37 ترخيصاً آخر.

ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في مجلس أبوظبي للجودة والمراقبة خلال الربع الرابع من عام 2023 حرص المجلس على بناء أسس متينة للرقابة على الجودة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياته لحماية الصحة المجتمعية وضمان الأمن الغذائي من خلال مواصلة عمليات التفتيش الدورية.

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