«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024» يكشف عن قائمة كبار الضيوف

المصدر: الشارقة- البيان

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يستضيف «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»، الذي ينظمه «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) يومي 3 و4 فبراير المقبل، نخبة من كبار المتحدثين والمبتكرين والقياديين، منهم الأمير فيصل بن بندر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، الذين أسهموا في تشكيل مجموعة متنوعة من القطاعات في مجالات تخصصاتهم، وأثمرت رحلاتهم الريادية بإطلاق علاماتهم التجارية العالمية، وتكللت رحلاتهم الإعلامية بالوصول إلى ملايين الأشخاص. ويحرص المهرجان على استضافة الرواد الذين أحدثوا أثراً إيجابياً مستداماً في العالم، لتقديم خطة واضحة لنجاح الشركات الناشئة الطموحة.

وهناك أيضاً ستيفن بارتليت صاحب الرؤية الريادية والخبير الرقمي ومؤسس «سوشيال تشين» ومقدم أكبر بودكاست في أوروبا «مذكرات رئيس تنفيذي»، وكذلك كريس بارتون مؤسس وصانع تطبيق «شازام» (Shazam)، وهو من أبرز رواد الابتكار في صناعة التكنولوجيا، والدكتورة عائشة بن بشر خبيرة التحول الرقمي العالمية، ونادين لبكي.. ممثلة ومخرجة حاصلة على جوائز عالمية، جو حطاب مخرج أفلام وثائقية وأشهر صانع محتوى عربي على منصة «يوتيوب»، وحسن «أبوفلة» سليمان، صانع المحتوى الذي يحظى بمتابعة 35 مليون مشترك وحقق أكثر من 700 مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب».

وتضم القائمة قادة أعمال، ومبتكرون واعدون، ومنهم عبدالله أبوشيخة المدير التنفيذي لـ«بوتيم» (Botim)، وعبدالعزيز باسم اللوغاني المؤسس والمدير الشريك لـ«فيث كابيتال» وهي شركة لرأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فلاورد».

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