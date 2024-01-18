خبراء: 408 مليارات دولار قيمة سوق المباني الذكية العالمية بحلول 2030

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، أعمال الدورة الثانية من قمة المباني الذكية، على هامش «معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، والتي تستمر حتى غد في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في دورة هذا العام مجموعة من أبرز الخبراء لتسليط الضوء على إمكانات النمو الواعدة في القطاع وآليات تشييد مباني ذكية ومستدامة.

وتوقعت غريس نجار، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاين لحلول الإدارة، ارتفاع قيمة سوق المباني الذكية العالمية من 96 مليار دولار في عام 2023 إلى ما يقارب 408 مليارات دولار بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن قطاعي البناء والعقارات يفرزان ما نسبته 40% من الانبعاثات الكربونية؛ وقالت إن الدعم الحكومي لقطاعات المباني المستدامة سيسهم في توفير 4.8 تريليونات دولار على الصعيد العالمي خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يثمر عن الحد بنسبة 6% من الانبعاثات الكربونية بحلول 2025.

وأضافت أن دبي تتمتع بمكانة رائدة بين مصاف المدن الأسرع نمواً في العالم، حيث تحتضن أكثر من 150 ناطحة سحاب، بما فيها برج خليفة الذي يُصنف كأطول برج في العالم، وبموجب استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، تعتزم الإمارات إنتاج نسبة 75% من الطاقة اللازمة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

بدوره، ناقش الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، السبيل نحو تشييد المباني الذكية المستدامة، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المباني الذكية، مؤكداً على دور المباني الذكية في الحد من انبعاثات الكربون واستهلاك الموارد، بالإضافة إلى دور مؤتمر الأطراف COP28 في وضع اللوائح التنظيمية المناسبة لتشييد هذه المباني.

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