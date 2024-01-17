«أويو»: الإمارات أكثر الوجهات المفضلة للسياح

المصدر: دبي - البيان

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أكدت أويو، شركة تكنولوجيا الضيافة العالمية، أن الإمارات تعد ضمن أكثر الوجهات المفضلة للسياح للاحتفال بالعام الجديد.

وأعلنت الشركة عن تحقيق نمو سنوي بنسبة 64% في حجوزات ليلة رأس السنة في جميع أنحاء دول الخليج العربي، حيث توافد الضيوف إلى البيوت والشقق ومساكن الشركات والفنادق التابعة لأويو لتجربة ضيافة مميزة من مراكز المدن الصاخبة إلى أماكن الإقامة الهادئة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تم تخطيطها وتنظيمها بعناية لتوفير تجربة فريدة وشيقة للضيوف، وباقات رأس السنة الجديدة المصممة لتلبية كافة الأذواق.

وحققت أويو للفنادق والإقامة المنزلية نمواً بنسبة 31% في الإمارات. ويعزى هذا النمو إلى المواقع الفاخرة والاستراتيجية لأكثر من 300 شقة ومنزل مجهزة بالكامل في جميع الوجهات الرئيسية في دبي ورأس الخيمة والشارقة وأبوظبي. كما كانت منتجعات جزيرة السينية الفاخرة في دبي، واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للاحتفال بالعام الجديد.

وتمتلك أويو في دولة الإمارات أكثر من 25 فندقاً تحمل علامات تجارية مثل «سمارت» و«كابيتال أو». والتي أصبحت الوجهة المفضلة للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لقربها من المعالم والفعاليات المميزة مثل عروض الألعاب النارية في برج خليفة في دبي وعروض الليزر والعروض الترفيهية في مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.

وقال أنكيت تاندون، الرئيس التنفيذي للأعمال والرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في أويو: «تحافظ أويو، في ظل استمرار إقبال المسافرين من كافة أنحاء العالم على زيارة دول الخليج لما تمتلكه من ثقافة غنية ومناظر طبيعية خلابة وحسن الضيافة، على التزامها بالارتقاء بتجارب الضيوف وتعزيز مكانتها في هذا السوق الدائم التطور. كما تتيح جهود أويو للتوسع في منطقة الخليج العربي في عام 2024 للمسافرين فرصة الحصول على إقامة مريحة وشيقة في جميع أنحاء المنطقة».

كما يتيح الموقع والتطبيق الإلكتروني للشركة إمكانية الوصول إلى خدمات فنادق أويو والحصول على أسعار تنافسية، وأماكن إقامة عالية الجودة. كما يمكن للضيوف، من خلال سهولة استخدام التطبيق ومرونته في تلبية تفضيلاتهم الشخصية الحصول على إجابات سريعة على استفساراتهم باستخدام روبوت الدردشة «يو شات» المتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع! كما تسعى أويو لضمان تجربة رائعة للضيوف، من خلال روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات العملاء وبرامج الولاء واسترداد الأموال بسهولة عند الحاجة.

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