"مهرجان دبي للتسوق" يختتم دورته الـ 29 بنجاح كبير

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم "مهرجان دبي للتسوق"، دورته الـ 29 التي امتدت على مدار 38 يوماً، قدم خلالها العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والجوائز والاحتفالات، ما أسهم في تنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه في إمارة دبي.

كما منح المهرجان الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية الفرصة لبيع منتجاتها وللموسيقيين والفنانين لتقديم أجمل ابداعاتهم.

وشارك في المهرجان أكثر من 200 فنان في 45 حفلة موسيقية، كما تم تنظيم 14 حدثاً رياضياً بما في ذلك "تحدي هانكوك 24 ساعة"، وماراثون دبي، وبطولة "دبي إنفيتايشنال" للجولف، وبطولة دبي الدولية لـ"الكروس فت"، وسباق جائزة دبي الكبرى التاريخي، والعديد من المسابقات المشوقة.

واستمتع جمهور المهرجان بـ 26 عرضاً حياًّ ومسرحية في 46 موقعاً في أنحاء دبي بمشاركة فنانين عالميين مثل راسل هوارد وأوميد جليلي ومايكل ماكنتير، بالإضافة إلى عرض بليبي في "كوكاكولا أرينا" و200 فعالية فنية استعراضية في العديد من الوجهات الترفيهية في دبي مثل "دبي أوبرا" و"لا بيرل" و"كوكاكولا أرينا" و"القرية العالمية" وغيرها.

وأتاح الحدث المئات من فرص الفوز بالجوائز القيمة حيث حصل 436 فائزاً على جوائز بقيمة 25 مليون درهم في 436 سحباً أقيمت على مدار أيام المهرجان.

وقدم "مهرجان دبي للتسوق" أفضل تجارب التجزئة من خلال التخفيضات والأسواق المؤقتة وفعاليات العلامات التجارية العالمية وغيرها، وذلك بمشاركة أكثر من 100 مركز تسوق و850 علامة تجارية عبر أكثر من 3500 متجر.

ولدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والمساهمة في تعزيز النسيج الثقافي للمدينة، حظي 350 من رواد الأعمال والبائعين المحليين والإقليميين في دورة هذا العام من المهرجان، بفرصة عرض منتجاتهم المتنوعة في وجهات عديدة بدبي بما فيها مهرجان "ذا هب" للمأكولات، ومعرض "آيكونز" للأزياء، وسوق الفريج وغيرها.

ووفر سوق "اتصالات إم أو تي بي" مفهوم التسوق البديل خلال المهرجان، كما شكلت فعالية "كانتين X" الجديدة كلياً في "حديقة مشرف" منصة لـ 42 شركة إماراتية لتقديم منتجاتها والتواصل مع عملاء جدد.

وحققت الدورة الـ 11 من سوق "اتصالات إم أو تي بي" خلال المهرجان نجاحاً كبيراً حيث تضاعف عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي، وبلغ 157 ألفا و554 زائرا على مدار 10 أيام.

وكان كل يوم من المهرجان بمثابة احتفال بفضل العروض الضوئية الفريدة من نوعها في جميع أنحاء دبي وعرض طائرات "الدرون" برعاية شركة الإمارات للبترول الذي أقيم مرتين كل ليلة فوق "بلوواترز و"ذا بييتش جي بي آر" بمشاركة أكثر من 30 ألف طائرة "درون" طوال فترة المهرجان، بينما أقيمت عروض الألعاب النارية المبهرة ضمن فعالية "أضواء دبي" وأضاءت سماء المدينة في 5 مواقع مع عرض مميز خلال "مهرجان 321" في "سكاي دايف دبي".

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي نظمت المهرجان، إن هذه الدورة صنعت لحظات وذكريات رائعة لكل من السكان والزوار، ومكنت تجار التجزئة والشركات الناشئة من الوصول إلى متعاملين جدد.

وأضاف: "منذ انطلاقه في العام 1996 يتطور المهرجان كل عام حيث استضاف هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك "مهرجان 321" و"كانتين X" بالإضافة إلى عودة الفعاليات الرئيسية المفضلة كـ "أضواء دبي" و"اتصالات إم أو تي بي" و"نغمات دبي" في أكبر دورة عاى الإطلاق.

وتوجه الخاجة بالشكر للفرق والشركاء الاستراتيجيين وشركاء الفعاليات والتسويق من القطاعين الحكومي والخاص على التزامهم وتفانيهم في تنظيم هذه الدورة المميزة من المهرجان.

وحظي "مهرجان دبي للتسوق" بدعم من الراعي الرئيسي"جمبو للإلكترونيات"، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول"، و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من إي آند، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج"

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز