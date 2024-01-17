197 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إنجاز 30% من مستهدف مشروع الـ «300 مليار» منذ إطلاقه في 2021.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في حسابه عبر «إكس»: «إنجاز 30% من مستهدف مشروع الـ «300 مليار» منذ إطلاقه في 2021، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم في عام 2023».

 

Email
↑ أعلى