197 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إنجاز 30% من مستهدف مشروع الـ «300 مليار» منذ إطلاقه في 2021.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في حسابه عبر «إكس»: «إنجاز 30% من مستهدف مشروع الـ «300 مليار» منذ إطلاقه في 2021، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم في عام 2023».

UAE achieves 30% of Operation 300bn’s target since its 2021 launch, with the industrial sector’s contribution to GDP reaching a projected AED 197 billion@MoIATUAE pic.twitter.com/Fjc39Fuhc8