"المركزي": 54 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية خلال 12 شهراً

المصدر: وام

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كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 682.3 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 8.6% أو ما يعادل 54 مليار درهم، مقابل 628.4 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 7.35%، مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم.

وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.138 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 20%، مقابل 948.4 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 189.6 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 1.34% أو ما يوازي 15 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بينما صعدت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 17.8% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام 2022.

و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 453.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 3.8% مقابل 436.7 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 16.5 مليار درهم، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3% مقابل 403.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 133.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4% مقارنة بنحو 121.2 مليار درهم في نوفمبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 3.5% مقارنة بنحو 129.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وارتفع النقد المصدر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المنصرم بنسبة 11.5% مقارنة بنحو 120 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 13.8 مليار درهم. وتوزع النقد المصدر بواقع 18.7 مليار درهم للنقد في البنوك و115.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية نوفمبر الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 27.5% لتصل إلى 614 مليار درهم في نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 481.4 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 132.6 مليار درهم، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 20% مقابل 512.2 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 213.1 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و95.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و133.8 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و171.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

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