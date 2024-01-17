العبار: انتهينا من تصميم برج «دبي كريك» وتفاصيل جديدة ستعلن قريباً

المصدر: البيان

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أشاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعد نظره، مؤكداً بأنه لا يجد الكلمات الكافية التي توفي حق سموه.

وكشف مؤسس شركة إعمار العقارية، خلال تحدثه في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي أقيم في دبي اليوم، أن الشركة انتهت حالياً من إعادة تصميم برج خور دبي «دبي كريك»، مشيراً إلى أن تفاصيل جديدة سيتم إعلانها قريباً.

وكانت إعمار قد أعلنت مؤخراً أنه من المقرر أن يبدأ بناء البرج في العام 2024، ما يمثل علامة فارقة في تطويره.

وأعرب العبار عن إعجابه العميق بالاقتصاد التنافسي المتقدم للإمارات وبيئتها الاستثمارية المستقرة. وعزا هذه الإنجازات الرائعة إلى القيادة الحكيمة للبلاد.

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