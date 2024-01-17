قائمة «لينكدإن» السنوية للوظائف الأسرع نمواً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت قائمة «لينكدإن» السنوية عن الوظائف الأسرع نمواً في الإمارات والتي تضم أسرع 15 وظيفة نمواً خلال الخمسة أعوام الماضية وأبرز التوجهات التي تشكل مستقبل العمل.

سواء أكانت هذه الوظائف في القطاع المالي أم الفرص المتنامية في قطاع الصحة فإن قائمة لينكدإن تكشف عن توجهات القوى العاملة والمهارات المطلوبة للتطور الوظيفي. وتوفر هذه القائمة نصائح مهمة لجميع المهنيين لتحقيق التطور الوظيفي والاستعداد للوظائف المستقبلية.

وتتضمن القائمة الوظائف التالية:

1. أخصائي عقارات: العقارات السكنية، العقارات، العقارات الاستثمارية

2. اختصاصي شراكات: الشراكات الاستراتيجية، تطوير الأعمال، التسويق عبر الإنترنت

3. استشاري رهن عقاري: التمويل العقاري، رهن العقارات السكنية، المعاملات البنكية

4. مستشار العملاء الخاص: المعاملات البنكية التجارية، الائتمان، الاستشارات المالية.

5. مدير تنمية الشركات: استراتيجيات النمو، growth hacking، تحسين محركات البحث.

6. مهندس نماذج معلومات البناء: (BIM Navisworks، Revit، الرسم المعماري).

7. مندوب مبيعات: البيع عبر الهاتف، تحديد العملاء المحتملين، البيع من شركة إلى شركة.

8. مسؤول بنكي: المعاملات البنكية التجارية، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الخدمات المصرفية التجارية.

9. مطور الواجهة الخلفية: تطوير واجهة الويب الخلفية، microservices، REST APIs

10. مطور الواجهة الأمامية: React.js, Redux.js, React Native

11. مسؤول ضرائب: الاستشارات الضريبية، ضرائب القيمة المضافة، ضرائب الشركات.

12. مدقق مالي: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، التدقيق المالي، المراجعة المال.

13. مصمم ثلاثي الأبعاد: التصميم ثلاثي الأبعاد، Autodesk 3ds Max، texture mapping

14. المدير التنفيذي للتسويق: التسويق عبر الإنترنت، استراتيجيات التسويق، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

15. مصمم منتجات: Wireframing، التصميم التفاعلي، تصميم النماذج الأولية.

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