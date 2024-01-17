80 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت البنوك المحلية أكثر من 80 مليار درهم كتمويلات جديدة للقطاع الخاص، في 11 شهراً، منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ليرتفع إجمالي رصيد الائتمان التراكمي الممنوح له إلى أكثر من 1.257 تريليون درهم.

ويتصدر القطاع الخاص كأكبر المستفيدين من الائتمان من بنوك الدولة بنسبة 64% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة وبحصة تبلغ 72.7% من حجم الائتمان المحلي.

وكانت الشركات التجارية والصناعية أكبر المستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص، بقيمة تراكمية بلغت 836.5 مليار درهم، بينما بلغت القيمة التراكمية لتمويلات الأفراد 421 مليار درهم.

وأوضحت مؤشرات المصرف المركزي أن القيمة التراكمية للائتمان الممنوح للقطاع العام وصلت إلى 296.4 مليار درهم، فيما تقلص رصيد التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي إلى 185.7 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز