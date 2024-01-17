1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 525 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 304.55 ملايين درهم و480 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.06 مليون درهم في منطقة المزهر الأولى تليها مبايعة بقيمة 35.9 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 41.09 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21.65 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 52.57 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 226.51 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 30.11 مليون درهم و109 رهونات فلل وشقق بقيمة 196.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 19.04 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 89.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 10 ملايين درهم.

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