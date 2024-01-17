«المنسق» تخفض وقت الحصول على بيانات السلع في جمارك دبي إلى 10 ثوانٍ

المصدر: دبي - البيان

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تواصل جمارك دبي مسيرتها الحافلة بالاستثمار الناجح في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف توفير تجربة جمركية سلسة ورائدة للعملاء، حيث لا يحتاج العملاء سوى 10 ثوانٍ فقط للحصول على الرمز المنسق للبضائع من خلال مبادرة «المنسق» التي تتيح للعميل التعرف إلى كل المعلومات الخاصة بالسلعة ووصفها ونسبة الرسوم الجمركية عليها وحالة المنع والقيد، وذلك من خلال إدخال صورة السلعة أو بياناتها عبر التطبيق الذكي، الذي يواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في جمارك دبي: «تبرز أهمية المبادرة بأنها تعود بالنفع على المتعاملين في تجنب الأخطاء في البيانات الجمركية عند الإفصاح عن البضائع نتيجة الإدخال الخاطئ للرمز المنسق الخاص للسلع والمنتجات وتجنب المخالفات والغرامات الجمركية الناجمة عن ذلك، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن المبادرة أكثر من 97 %، وحاز «المنسق» على جائزة التميز والابتكار من مؤسسة «ذا أوبن جروب» العالمية ومؤسسة «آي سي إم جي» العالمية، اللتين أكدتا أن جمارك دبي تُعد مثالاً يحتذى به على مستوى السلطات الجمركية في العالم».

جوائز

وتعد الشهادات والجوائز الممنوحة من المؤسسات العالمية في الابتكار نجاحاً لجمارك دبي عالمياً في ابتكار خدمات تقود التحولات المستقبلية في القطاع التجاري.

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