«الحمرا» تطلق مبادرة لدعم أصحاب الهمم في وجهاتها

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت الحمرا للاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، عن شراكتها مع مؤسسة الإعاقات غير المرئية HDC بهدف تعزيز الوعي والدعم المقدم لأصحاب الهمم ممن يعانون من الإعاقات غير المرئية في كل وجهاتها من الفنادق ومراكز التسوق والمعالم الترفيهية، وبهذا تكون الحمرا أول شركة عقارية في دولة الإمارات وأول شركة قابضة للفنادق ومراكز التسوق في المناطق الشمالية لدولة الإمارات تطلق مبادرة من هذا النوع.

وتعد علامة زهرة دوار الشمس أداة بسيطة للدلالة على أن الشخص لديه ظرف أو إعاقة قد لا تكون واضحة تماماً، وإلى حاجته للمساعدة أو لمزيد من الوقت في الفنادق أو الوجهات الترفيهية والترويحية والمتاجر أو في العمل أو المساحات العامة.

سيتم منح شارات زهرة دوار الشمس، والتي أصبحت رمزاً معروفاً على المستوى العالمي، لأصحاب الهمم ممن يزورون مختلف وجهات الحمرا لتسهيل حصولهم على الدعم والمساعدة فيها.

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