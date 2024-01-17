مجموعة «سي إف آي» المالية تفتتح مكتباً جديداً في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة «سي إف آي» المالية افتتاح مكتبها الجديد في دبي، الذي يخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، بعدما كانت حصلت على ترخيص من الفئة الأولى فيما يعتبر خطوة مهمة لتوسّعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحلّ دبي ضمن المراكز الأولى ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية عالمية.

وتواصل الإمارة ترسيخ موقعها في مجال الخدمات المالية عالميا، حيث تتمتع دبي بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب وقد عملت على تطوير عروضها لتضمن قدرتها التنافسية مع غيرها من المراكز المالية الرائدة. وتقدم دبي أيضاً الخدمات المالية وخيارات التمويل الإسلامي لسكان الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، البالغ عددهم 3 مليار نسمة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لفرع المجموعة في دبي نضال عبدالهادي، عن فخره بالإعلان عن إطلاق الفرع الجديد للمجموعة المالية، مؤكداً مواصلة المجموعة التزامها بتوفير وصول آمن ومنظم للأسواق المالية، مما يعزز من تجربة العملاء في الإمارات.

ويعزز حصول المجموعة على الترخيص، خطّتها لتحقيق نمو واسع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ المجموعة أطلقت الفرع الرابع لها في منطقة الخليج خلال نوفمبر 2023 في عمان، بهدف تمكين المتداولين العمانيين عبر التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المهنية وظروف التداول التنافسية. وتشتمل محفظة مجموعة «سي إف آي» على 12 ترخيصاً تنظيمياً، منتشرة عبر المناطق، مثل الإمارات، والأردن ولبنان، ومصر، والمملكة المتحدة، وقبرص، وموريشيوس.

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