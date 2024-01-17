«راكز» تنظم ندوة توعية بقوانين الإقامة والعمل في الإمارات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة توعية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومكتب العمل في إمارة رأس الخيمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تزويد المشاركين نظرة شاملة ومعلومات مهمة عن قوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات، إذ أتاحت هذه الندوة للحضور المشاركين الفرصة للتواصل مع الخبراء العاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب القوانين.

وتم في الندوة تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات وأنواع تأشيرات الإقامة ومتطلبات الدخول وغيرها من الإجراءات، وتناولت الندوة لوائح العمل وشؤونه وحقوق ومسؤوليات أصحاب العمل والموظفين، وتم أيضاً شرح تبعات مخالفة لوائح الإقامة والعمل التي تشمل الغرامات المالية المترتبة على مختلف الأمور المتعلقة بتأشيرات الإقامة.

وشهدت الندوة حضور العميد الدكتور أحمد النومان، مدير إدارة شؤون المخالفين الأجانب، وحسين الشامسي مدير مكتب وزارة التوطين والموارد البشرية برأس الخيمة، وعدد من المسؤولين والممثلين عن مختلف الجهات المحلية.

وأكّد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، الأهمية التي تعود بها ندوات التوعية هذه على العملاء والمجتمع، فتسهم هذه الندوات في تزويد العملاء والمجتمع على حد سواء المعرفة والأدوات الأساسية لنجاح عملياتهم ضمن الإطار القانوني لدولة الإمارات، ونحن في راكز ملتزمون تسهيل نمو الأعمال علاوةً على ضمان إبقاء عملائنا على اطلاع دائم على لوائح الإقامة والعمل لضمان التزامها، كما يبرز هذا التعاون التزام راكز بنجاح الجهات المحلية وازدهارها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز