«دو» تعزز جودة الاتصال الخلوي في المناطق النائية بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع «إنتل سات»، أحد أكبر مزودي الخدمات التجارية للاتصالات والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية في العالم، تستهدف توسيع نطاق الاتصال الخلوي وتعزيز جودة التغطية في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز جودة خدمات اتصال الهاتف المتحرك على المستوى الوطني، بما يشمل المناطق البعيدة والنائية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: «تسهم تقنيات الاتصال الحديثة بدور حيوي في تعزيز تطور المشهد الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وانطلاقاً من مكانتنا كمزود وطني رائد لخدمات الاتصال، فإننا نسعى إلى توفير تجارب استخدام استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال تسخير أحدث تقنيات وحلول الاتصال، وتعزيز تعاوننا مع الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا. وسيسهم اعتماد الحلول والتقنيات المتقدمة للبنية التحتية للشبكات في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي وتمكين جميع أفراد مجتمعنا من مواكبة متطلبات العصر الرقمي».

وأضاف: «تُعد حلول الاتصال الخلوي التي تعتمدها «دو» في شبكتها الأكثر تطوراً وتقدماً على مستوى القطاع، ما يعزز بشكل كبير من قدرات تغطية الهاتف المتحرك في مختلف المناطق بالدولة. وتتيح لنا شراكتنا مع»إنتل سات«الاستفادة من القدرات الكاملة للقمر الصناعي IS-39، لتوفير تغطية عالية الجودة حتى في المناطق النائية.

وبفضل التقنيات المتقدمة التي سيتم اعتمادها بموجب هذه الشراكة، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة اتصال متميزة وغير منقطعة، بغض النظر عن مكان وجودهم على امتداد الدولة. ويضع هذا المستوى المتقدم من الجودة والموثوقية معايير جديدة للتميز في مجال الشبكات الخلوية».

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