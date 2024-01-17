«بروج» تطلق حلولاً جديدة لقطاعات البنية التحتية والتغليف المطور

المصدر: أبوظبي – وام

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قال خلفان محمد المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والصادرات في «بروج»، إن الشركة أطلقت 5 حلول جديدة، لتلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا من قطاعات البنية التحتية والتغليف المطور.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن إطلاق المنتجات الجديدة يدعم استراتيجية بروج الهادفة لتحقيق النمو والابتكار، من خلال زيادة حصة الشركة في سوق البنية التحتية من الأنابيب، الذي يقدر قيمته بنحو مليار دولار، وأشار إلى أن بروج كشفت عن منتجها الأول من «الألياف الصناعية»، والذي صمم لصناعة الألياف والسجاد، بهدف تعزيز حضورها في سوق، بقيمة 100 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر لها فرصة قوية لزيادة حصتها السوقية.

وعن العوامل، التي توجه الطلب من الأسواق المستهدفة قال خلفان محمد المهيري، إن الشركة تشهد طلباً قوياً ومستمراً على منتجاتها من حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وأشار إلى أن بروج كشفت عن الجيل الجديد من منتجات البولي بروبيلين والبولي إيثيلين التي تتميّز بخصائص متميّزة فضلاً عن سهولة استخدامها ومعالجتها حيث يتم تطوير المنتجات وفقاً لمعايير تضمن قابلية إعادة تدويرها.

وبشأن دعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة قال خلفان محمد المهيري: إن بروج تواصل دعمها لشركات التصنيع المحلية، وتعزيز دورها الريادي ومساهماتها في ترجمة مستهدفات برنامج «القيمة الوطنية المُضافة»، لترسخ بذلك القدرات التنافسية للمنتجات والحلول، التي تحمل علامة «صنع في الإمارات».

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