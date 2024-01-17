أبوظبي تجذب 67 ألف شركة ناشئة في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت إمارة أبوظبي مكانتها كبيئة حاضنة للشركات الناشئة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شهدت أبوظبي في السنوات الثلاث الأخيرة نمواً ملحوظاً في قطاع الشركات الناشئة، إذ أصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حققت الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14 % من عام 2021 حتى عام 2023، ما يعادل 67.08 ألف شركة.

وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة، حيثتم استقطاب 25.016 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها في عام 2022 نحو 22.810 شركات و19.259 شركة في 2021. وكانت أبرز ثلاثة أنشطة تعمل فيها الشركات الناشئة والمتوسطة وفقاً لبيانات غرفة أبوظبي؛ تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات ممثلة نحو 39 %، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16 % ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8 %.

وبدورها تدعم غرفة أبوظبي قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، بتمثيله أكثر من 98 % من إجمالي عدد الشركات في الإمارة. وتوفر الغرفة الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة وباقة من المزايا المالية، مثل «برنامج 5+5»، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لـ 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي باستثمار أولي بقيمة مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز