الإمارات تترأس أعمال الاجتماع الـ 52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات

المصدر: أبوظبي- البيان

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انعقدت أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، في أبوظبي لمدة يومين، برئاسة إماراتية ممثلة بالمهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات.

وشارك في الاجتماع وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلون عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.

يأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب الذي ينعقد في أبوظبي غداً، يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب اليوم برئاسة إماراتية.

قصة نجاح

وافتتح اجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بكلمة ألقاها المهندس محمد الرمسي وجّه فيها الشكر إلى سلطنة عمان الشقيقة على جهودها في الاستضافة الناجحة للدورة (51) للجنة في مدينة مسقط، كما شكر الأمانة العامة للجامعة العربية والفرق الفرعية التي مهدت الطريق لاجتماع اللجنة من خلال توصياتها التي شكلت جدول الأعمال.

وقال الرمسي: «يأتي هذا الاجتماع بعد النجاح الكبير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 الذي انعقد في الإمارات في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر الماضي، والذي كان بحد ذاته قصة نجاح عربية وإماراتية تستحق الاعتزاز بما امتازت به من تنسيق نشط وتشاور دائم، حيث نجح الفريق العربي في تقديم عشرات المساهمات المشتركة، وعمل ككتلة واحدة في بناء جسور الحوار ونجح في الوصول إلى تفاهمات وحلول توافقية بين المجموعات الإقليمية، وتمكّن في الوقت نفسه من تحقيق مكاسب عديدة للمنطقة العربية بشكل عام.

وبدعم من المجموعة العربية، نجحت دولة الإمارات من قيادة المؤتمر باقتدار شهد عليه الجميع، وكانت تجربتي شخصياً في رئاسة المؤتمر شاهداً مهماً على الدور المؤثر للدعم العربي والصوت العربي المتناغم لخدمة مصالح أمتنا ودولنا».

وأشار حميد البسطي، مسؤول أول العلاقات الحكومية والتعاون الدولي في الهيئة، ورئيس الوفد الإماراتي المشارك في الاجتماع إلى أهمية البنود المدرجة على جدول الأعمال وقال: «لدينا عناوين مهمة تلامس تطلعات مجتمعاتنا العربية وتعبّر عن قراءة حكيمة للواقع بما يمتاز به من تغيرات متسارعة وتقنيات متجددة تمثل في جانب كبير منها أملاً بإحداث نقلة نوعية نحو الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية بما يخدم شعوب المنطقة».

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من القضايا والمواضيع التي لها صلة بالتعاون العربي المشترك في مجال الاتصالات، بما في ذلك نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وموضوعات الأمن السيبراني، ونتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي استضافته دولة الإمارات بنجاح خلال الفترة الماضية.

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