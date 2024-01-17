راشد بن حمدان آل مكتوم يكرّم الفائزين بجائزة التميز والإبداع الهندسي

المصدر: دبي - البيان

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كرَّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، صباح أمس، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023، وذلك خلال حفل نظمته جمعية المهندسين في دولة الإمارات بمكتبة محمد بن راشد، للاحتفاء بالمتميزين في القطاع الهندسي ممن قدموا تصاميم ومشاريع إبداعية قائمة على الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات، وأسهموا في إحداث نقلة نوعية في الإبداع الهندسي، الذي بات علامة فارقة في دولة الإمارات.

شهد حفل التكريم حضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين في الإمارات، والمهندس رشاد بوخش، رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع الهندسي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة التحكيم، وعدد كبير من المسؤولين والعاملين وأصحاب المصلحة في المجالات الهندسية من القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وتوجه المهندس عبد الله يوسف آل علي بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، لدعمه وتشجيعه ومساندته للجائزة، والذي يصب في دعم المبادرات الساعية إلى تحقيق الرؤى الوطنية، وتعزيز الوجه الحضاري لدولتنا الحبيبة.

وقال: بذلت حكومتنا الرشيدة جهوداً عظيمة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، وذلك من خلال العديد من المشاريع الوطنية والمبادرات، التي يأتي في مقدمتها مئوية الإمارات 2071 لكونها تعتبر الابتكار مرتكزاً أساسياً من مرتكزات المحاور الوطنية، وما جائزة التميز والإبداع الهندسي إلا واحدة من المبادرات الوطنية، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة.

أكد المهندس رشاد بوخش حرص اللجنة المنظمة على تطبيق جميع الدروس المستفادة من الدورة الأولى للجائزة، والتي نتج عنها استحداث فئات جديدة ضمن دورة الجائزة الثانية، لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف، إلى جانب عقدها العديد من الاجتماعات واللقاءات التعريفية حول الجائزة مع عدد من الجهات المستهدفة، لضمان وضوح استراتيجية عمل الجائزة وآلية المشاركة بها، إلى جانب شرح وتوضيح أبرز التعديلات، التي طرأت على فئاتها.

وكرم بعدها المهندس عبد الله يوسف آل علي بتكريم 29 فائزاً من الجهات والشخصيات عن فئات الجائزة، وهي فئة الشخصيات الاعتبارية وتمثلها المكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات والدوائر، وفئة الجوائز الفردية التي تستهدف الأفراد المبدعين.

ومنحت جائزة الشخصية الريادية لهذا العام لمعالي سعيد الطاير، نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة تزيد على 35 عاماً في مجال الاتصالات والطاقة والمياه والبنية التحتية والنفط والغاز والصناعة، كما أسهم منذ توليه إدارة كهرباء ومياه دبي بشكل أساسي بتحقيق نجاحات غير مسبوقة، جعلتها في طليعة أرقى المؤسسات الخدماتية العالمية المتميزة.

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