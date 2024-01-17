اختتام ناجح لقمة مستقبل الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي في دبي

المصدر: دبي - وام

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اختتمت أعمال قمة METAVSUMMIT لمستقبل الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي الدورة السادسة التي عقدت بمركز دبي المالي العالمي بدبي، وذلك بمشاركة 3000 من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية لشركات Web3 والشركات الناشئة العاملة في القطاع بهدف اكتشاف فرص الاستثمار وجذب المستثمرين وقادة الفكر من الشركات التكنولوجية المستقبلية، وتسليط الضوء على مستقبل الويب 3 والذكاء الاصطناعي شديد التطور، والبلوك تشين والميتافيرس، وشركات فورتش 500 التي تسعى إلى التنقل في المشهد الديناميكي للتقنيات الناشئة.

وأجمع ممثلو الشركات العالمية المشاركة، أن القمة بدبي كانت بمثابة منصة مثالية واجتماع محوري لشركات الويب 3.0 والمستثمرين، مما يعزز إنشاء علاقات تجارية دائمة، وتبادل الحلول بين الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين وشركات Fortune 500 التى تسعى إلى اكتساب نظرة ثاقبة حول صناعة الويب 3 سريعة التطور.

وناقش المشاركون، التوقعات المشتركة لإجراء معاملات تجارية هادفة وفرص الاستثمار في ذلك القطاع الواعد، فضلاً عن تثقيف الجمهور حول القوة التحويلية للويب 3.0، بما في ذلك البلوك شين والواقع الافتراضي والرموز غير القابلة للاستبدال. وقد أثنى المشاركون على البيئة الاستثمارية في مجال الشركات التكنولوجية الرائدة في إمارة دبي باعتبارها بيئة مفتوحة للتغيير، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى وبيئة آمنة للنمو.

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