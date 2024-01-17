1.13 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان في ديسمبر 2023

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، تسجيل 919 تصرفاً عقارياً خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.13 مليار درهم.

وشهدت الإمارة تسجيل مبايعات بقيمة 797 مليون درهم، كما تم تسجيل 150 عملية رهن تجاوزت قيمتها الإجمالية 248 مليون درهم.

وشهدت منطقة «التلة 2» أعلى قيمة مبايعة بـ 30 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان تشهد طلباً متنامياً على العقارات بمختلف أنواعها، لتحافظ بذلك على زخمها وجاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال، لاسيما ما توفره من بيئة أعمال آمنة وفرص استثمارية واعدة، في ظل التطور المستمر للبنية التحتية والمحفزات الاستثنائية التي توفرها.

وسجلت الدائرة 150 عملية رهن تجاوزت قيمتها 248 مليون درهم. وجرى تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 12 مليون درهم في منطقة «الراشدية 1». وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه «الزاهية» و«الحليو 2». كما تصدر مشروع «أبراج المدينة» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و «عجمان ون».

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