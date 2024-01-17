الأسهم تتماسك.. والسيولة تلامس 1.6 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية، أمس، سيولة قاربت 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي، و294 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 445.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.664 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.966 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4080 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4082.34 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.46%. وتصدر سهم «مصرف عجمان» تداولات سوق دبي المالي، بسيولة 61.9 مليون درهم، بنسبة 21% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 294 مليون درهم. وقاد سهم «أمان» ارتفاعات 11 سهماً بالسوق مرتفعاً 3.3%، وصعدت في سوق دبي أسهم إمباور 2.7%، واكتتاب القابضة 1.97%، وتيكوم 1.46%، والأنصاري للخدمات المالية 0.93%، وسالك 0.93%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 95.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 75.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9761.36 نقطة، متراجعاً 0.17% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 215.6 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.71% في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 83.1 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 65.5 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة أمس، تنفيذ 8 صفقات كبيرة على أسهم شركة الخليج الاستثمارية بقيمة 147.7 مليون درهم توزعت على 61.5 مليون سهم، بسعر 2.4 درهم للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «الخليج اﻻستثمارية» 14.85%، و«البنك التجاري الدولي» 6%، و«أمريكانا للمطاعم» 3.7%، و«إي سفن» 2.2%.

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