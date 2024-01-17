«دبي الإسلامي»: 7000 درهم مكافأة حساب الراتب الجديد

المصدر: دبي – البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إطلاق حساب الراتب (DIB XTRA)، في إطار حملته الترويجية لمكافأة متعاملي بنك دبي الإسلامي الحاليين والجدد ممن يقومون بفتح حساب جديد لتحويل الراتب، حيث يوفر لهم مجموعة من المزايا والحوافز.

وتنطوي الحملة على تقديم مكافأة ترحيبية مضمونة يقدمها بنك دبي الإسلامي بقيمة 7.000 درهم، كما يمكن الاستفادة من مكافأة إضافية بنسبة 15% عند فتح الحساب عبر قنوات DIB alt الرقمية. ويتم تقديم هذه المكافأة لجميع المتعاملين الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب الراتب «DIB XTRA» لأول مرة.

وعلاوة على ذلك، سيحصل المتعاملون الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب «DIB XTRA» على فرصة الدخول في سحب يتيح لأربعة فائزين محظوظين فرصة الفوز براتبهم للعام بأكمله، مع جائزة تصل قيمتها الكبرى إلى 125.000 درهم لكل فائز. وسيحصل متعاملو البنك من المواطنين الإماراتيين المشاركين في هذه الحملة على دخول إضافي في السحب، مما يزيد من فرصهم للفوز بهذه الجائزة الاستثنائية.

ويمكن للمتعاملين الجدد الاستفادة من فرصة الاستخدام المجاني لتطبيق TravellerPass لمدة عام كامل مع عروض متنوعة لشراء واحد والحصول على الآخر مجاناً.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «تكمن أولويتنا القصوى في تلبية احتياجات وتطلعات متعاملينا الحاليين والجدد. نحن ننظر إلى هذا الأمر بصفته المهمة المركزية لنا، ونعمل باستمرار على استكشاف طرق جديدة لمكافأة متعاملينا على ثقتهم وولائهم. كما أننا نؤمن بأن رضا المتعاملين هو حجر الأساس لأي بنك ناجح، ولهذا يسعدنا جداً أن نطلق هذه المبادرة المميزة في سياق حملة تحويل الراتب من بنك دبي الإسلامي.

إننا على ثقة بأن حساب الراتب (DIB XTRA) سوف يتيح لمتعاملينا تحقيق أهدافهم المالية، ونريد أن نكون معهم في كل خطوة يخطونها، سواء أكان ذلك لبناء مستقبل مالي آمن، أو الادخار لأي حدث مهم، أو الاستثمار بحكمة وتبصر. وعلاوة على مساعينا لتوفير منافع مالية ملموسة، فإننا ملتزمون بتقديم تجارب مصرفية رفيعة المستوى لمتعاملينا، ونهدف إلى جعلهم يشعرون بالدعم والتقدير في حين يمضون قدماً في تجاربهم المالية».

وأضاف: «تتماشى هذه الحملة مع جانب مهم للغاية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهو الشمولية، والذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للحملة لتكون متاحة لجميع فئات المجتمع الموجودة على أرض الإمارات العربية المتحدة».

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