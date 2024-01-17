نتائج إيجابية لمعرض «لمسات وطنية» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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نجح معرض «لمسات وطنية» في دورته السابعة، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على كورنيش القواسم، في تحقيق نتائج إيجابية بزيادة أعداد المشاركين في المعرض من أصحاب مشروعات رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة وفي الإيرادات المحققة لرواد الأعمال، في ظل الإقبال طيلة فترة المعرض للاستفادة من العروض التجارية المطروحة في 87 جناحاً مشاركاً في المعرض.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مديرة إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بلغ مجمل عدد زوار المعرض 221.91 زائراً للاستمتاع بفعاليات المعرض، وأسهم الحضور القوي في تحقيق إيرادات إجمالية للأجنحة المشاركة بلغت نحو 2.1 مليون درهم.

وأشارت إلى أن المعرض شهد زيادة في عدد المشروعات المشاركة التي تنوعت بين التجارية ورخص الغد، إلى جانب الرخص المشاركة من الإمارات الأخرى، متضمناً 44 مشاركاً من رخصة غد، و32 رخصة تجارية من داخل الإمارة وخارجها، و6 من عربات متنقلة وأكشاك و4 مشروعات طلابية لدعم خريجي برنامج الواعد الصغير 2023.

وأكدت أن المعرض يمثل إحدى مبادرات الدائرة لدعم المشروعات الاقتصادية وضمان تعزيز الأعمال في الإمارة واستدامتها وفي مقدمتها المشروعات الناشئة والريادية، وتحفيزهم لعرض منتجاتهم مع اكتساب بعض المهارات في التسويق والبيع، مشيرة إلى الدور الكبير للجهات الداعمة ووسائط الإعلام في تسليط الضوء على المعارض والمهرجانات التي تقدمها الإمارة. وأشارت إلى أن المعرض صاحبه تنظيم 105 فعاليات مختلفة.

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