«ماجد الفطيم للتطوير» تطلق مجمع أمارا السكني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم للتطوير»؛ شركة التطوير العقاري وإحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، عن إطلاق «أمارا»، أحدث مجمع سكني في المحفظة المتنامية من مشاريع العقارات الفاخرة، والذي يجسد المرحلة النهائية لوجهتها الرئيسية في دبي «تلال الغاف».

116 فيلا

يتألف هذا المجمع الجديد من 116 فيلا توأمية وتمتد حول حديقة مجتمعية مميزة تتخللها مساحات مائية ومناطق للعب مصممة بعناية فائقة. كما يضم المجمع أيضاً العديد من المرافق السكنية، بما في ذلك صالة لياقة بدنية وقاعة متعددة الأغراض.

وأصبحت مثل هذه المرافق من العناصر الأساسية في وجهات أسلوب الحياة العالمي التي تقدمها شركة ماجد الفطيم. وتم تخصيص ثلث المساحة من المساحة الكلية لكل فيلتين توأميتين لإضفاء رحابة على المدخل المشترك لهما.

ويؤدي تقليل كتلة بناء كل فيلا إلى خلق مناطق شبه خارجية تضيف المزيد من المساحات الخضراء إلى أماكن المعيشة، مما يعزز تجربة المعيشة الداخلية والخارجية المدمجة معاً، في حين تتصل المساحات ذات الارتفاعات الفردية والمزدوجة من المدخل إلى الحديقة، لتتيح للسكان الاستمتاع بمناظر طبيعية محيطة.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير: هذا المجمع يتمتع بهندسة معمارية مميزة وواجهات ديناميكية.

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