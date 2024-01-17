حسين سجواني: الطفرة العقارية بدبي بين الأسرع عالمياً

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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قال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، إن الطفرة العقارية في دبي خلال السنوات التي أعقبت جائحة (كوفيد19) كانت واحدة من أسرع الطفرات العقارية في العالم، مدفوعة بالإصلاحات الصديقة للمستثمرين وارتفاع الطلب من المغتربين.

وأكد سجواني، لقناة سي إن بي سي، أمس، أن الطلب قوي، خصوصاً من الصين إلى جانب الهند وأوروبا كذلك. وقال إن «دبي محاطة بأكثر من 100 دولة بها كل أنواع القضايا والتحديات. والناس يريدون الهجرة والقدوم إلى دبي للعيش أو للاستثمار». وأعلنت شركة إعمار العقارية، أكبر مطور في دبي، العام الماضي أن الاستثمارات الصينية شكلت 7 % من إجمالي المبيعات في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي ضعف العام السابق تقريباً.

وقد دفعت أزمة العقارات، وتباطؤ الاقتصاد، ورفع قيود السفر بعد إغلاقات كورونا، الأثرياء الصينيين إلى البحث عن ملاذات أجنبية آمنة لرؤوس أموالهم. وقال سجواني إن عوائد الإيجار السكني في دبي والمميزات الضريبية الكبيرة تجعل دبي مكاناً جذاباً لذلك.

وتابع «على المستوى الاقتصادي، فإن الإمارات تعد إحدى الدول الفريدة في المنطقة، من ناحية أسلوب الحياة والأمن والسلامة والاستقرار والقوانين واللوائح الجيدة للغاية، وهناك أيضاً التأشيرات الذهبية طويلة الأجل وغير ذلك»، «لذا فإن الكثير من الناس يأتون ويقيمون في دبي على أي حال».

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