«عبر الإمارات» مقاولاً رئيسياً لمشروع ويبريدج جاردنز في دبي لاند

المصدر: دبي - البيان

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قامت شركة ليوس للتطوير العقاري، وهي شركة التطوير العقاري الدولية البريطانية في دبي، بتعيين شركة عبر الإمارات للمقاولات لتكون المقاول الرئيسي الرسمي لمشروع ويبريدج جاردنز في دبي لاند. وتبلغ القيمة التقديرية لاتفاقية الشراكة نحو 80 مليون درهم.

يضم ويبريدج جاردنز، المجتمع السكني متوسط الارتفاع في دبي لاند، 187 شقة حديثة، ويهدف إلى وضع معيار جديد للتصميم والديكور الداخلي عالي الجودة إلى جانب وسائل الراحة العالمية. وستقوم شركة ليوس للتطوير العقاري باستكمال وتسليم ويبريدج جاردنز في دبي لاند في النصف الأول من عام 2025. وقال مارك جاسكين، الرئيس التنفيذي للعمليات في ليوس للتطوير العقاري: «يسعدنا أن نبدأ فصلاً آخر في تعاوننا مع عبر الإمارات للمقاولات. إن ثقتنا في التعاون الدقيق بين فرق العمل الخاصة بنا تضمن إنجاز مشروع لا يلبي التوقعات فحسب،».

وقال محمد الزرعوني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الزرعوني: «يسعدني أن شركة ليوس للتطوير العقاري قد اختارتنا مرة أخرى كمقاول رئيسي لمجتمعها السكني الثاني في دبي. نحن على استعداد تام وملتزمون بضمان أعلى مستويات الجودة في البناء والتسليم في الوقت المناسب».

ويضم مشروع ويبريدج جاردنز شققاً مجهزة، وتتراوح مساحات الاستوديوهات بين 484 إلى 750 قدماً مربعاً، بينما تتراوح مساحة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بين 816 إلى 1.141 قدماً مربعاً.

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