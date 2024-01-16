انطلاق فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 بدبي

المصدر: دبي- وام

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افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم الدورة الـ 17 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، بمركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض الذي يأتي تحت شعار «المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني»؛ نمواً بنسبة 75 % في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي؛ حيث يشهد مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة دولية وممثلين عن 30 دولة لتقديم أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية والأبنية الذكية.

ويوفر المعرض صورة شاملة حول كيفية ضمان كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات الرفاه، وحماية البيئة.

وأُقيم مؤتمر «ثينك لايت» خلال اليوم الأول من المعرض بمشاركة أبرز قادة الفكر العالميين في قطاع الإضاءة، أعقبتها جلسة نقاش ركزت على تخطيط إضاءة المدن، ثم جلسة حول أهمية الاقتصاد الدائري، وتوفير المنتجات المصممة للاستخدام بعد إعادة تدويرها لعدة مرات.

وافتتح الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، فعاليات قمة المباني الذكية بجلسة نقاش بعنوان «الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف «كوب 28» والطريق إلى المباني الذكية المستدامة»، كما ناقشت القمة أيضاً الجوانب الرئيسية لكفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي في المباني والتكيف مع تغير المناخ.

ويشهد المعرض غداً انطلاق مؤتمر «إن سبوت لايت»، الذي يتضمن متحدثين من مختلف أنحاء العالم، ويُختتم المعرض بإقامة الدورة العاشرة من حفل توزيع جوائز لايت ميدل إيست، حيث استقبلت الجوائز حتى الآن 159 مشاركة ضمن عدة فئات من الجوائز أبرزها: «أفضل مشروع في العام» و«أفضل منتج في العام» و«أفضل شريك العام»، وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل مرموق يوم 18 يناير في فندق بلازو فيرساتشي دبي.

ويشهد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» مشاركة أكثر من 1,000 علامة تجارية على امتداد ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: «الإضاءة التقنية»، و«المصابيح والمكونات الكهربائية»، و«الإضاءة الزخرفية»، و«الإضاءة المعمارية»، و«الهندسة الكهربائية»، و«المنازل الذكية وأتمتة المباني».

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