1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 525 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 45 مبايعة أراض بقيمة 304.55 مليون درهم و480 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.06 مليون درهم في منطقة المزهر الأولى تليها مبايعة بقيمة 35.9 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 41.09 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21.65 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 52.57 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 181.59 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 84.43 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 52.44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 226.51 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 30.11 مليون درهم و109 رهون فلل وشقق بقيمة 196.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 19.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 15.6 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 89.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 10 ملايين

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز