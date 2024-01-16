أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 600 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: وام

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تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 600 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% من 597.72 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي إلى 619.85 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 22.13 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 25.5% أو ما يوازي 126 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 35.7% مقابل 456.89 مليار درهم خلال نوفمبر 2022، بزيادة تعادل نحو 163 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 45.2% إلى 392.68 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 270.48 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 167.59 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنحو 24.6% مقابل 134.47 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 33.1 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 59.58 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 10.6% مقارنة بنحو 48.94 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 10.6 مليار درهم.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي

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