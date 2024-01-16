«نيرفانا للسياحة» تتعاون مع «إم إم إي سي مانسمان» لاستخدام السيارات الصديقة للبيئة

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت شركة «نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية»، شراكة استراتيجية مع شركة «إم إم إي سي مانسمان» لاستخدام السيارات الصديقة للبيئة، وبهدف تجربة ست مركبات حديثة تعمل بوقود الهيدروجين الأخضر ودعم أسطولها من السيارات. وتأتي هذه الخطوة المهمة كجزء من جهود «نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية» و«إم إم إي سي مانسمان» لتبني أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يعزز معايير الاستدامة البيئية ضمن عملياتهما التشغيلية.

وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية»: «يسعدنا التعاون مع شركة «إم إم إي سي مانسمان» لاختبار إمكانيات السيارات التي تعمل بالهيدروجين، فهذه المبادرة تؤكد التزامنا بالحفاظ على الريادة في مجال تقديم الخدمات السياحية واللوجستية من خلال تبني حلول مبتكرة تنسجم مع الأهداف العالمية للاستدامة».

وأضاف العلي: «تسعى «نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية» إلى تقديم مثال يحتذى به في الابتكار والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى المحافظة على البيئة وضمان مستقبل أكثر استدامة لكوكب الأرض. واليوم، نستكشف إمكانيات استخدام المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة في إطار جهودنا لعزيز الاستدامة في الدولة والعالم أجمع».

من جانبه، قال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان»: «تُشكل اتفاقية التعاون خطوة مهمة في إطار التعاون بين الشركات المحلية لتحقيق الرؤية الوطنية للوصول إلى مستقبل مُستدام وصديق للبيئة. هذه الشراكة تعكس التزامنا الجماعي بالحد من الانبعاثات الكربونية، وتؤكد دورنا في الحفاظ على البيئة، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

وأضاف المهندس أنس الجعيدي: «يواجه العالم مشكلة بسبب استهلاك السيارات والشاحنات للديزل والبنزين، والذي يؤثر على البيئة بسبب الغازات الكربونية الناتجة عنه. لذلك، فإن استخدام الهيدروجين يُعد حلاً بارزاً يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون».

والجدير بالذكر أن قطاع النقل يُعد مصدراً لحوالي 20 % من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وتسعى الدول والمنظمات إلى الحد من خطورة هذه الانبعاثات. ولذلك تمهد شركة «نيرفانا» الطريق لتبني حلول نقل صديقة للبيئة، بما يتماشى مع التطلعات الطموحة للدولة والعالم في سبيل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

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