دبي تمنح «أو كيه إكس» ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة أو كيه إكس الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية «OKX Middle East Fintech FZE» وهي شركة تابعة لـ OKX في دبي، العاملة في مجال تبادل وتداول العملات الرقمية وتكنولوجيا WEB3، أنها حصلت على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية. ولا يزال الترخيص غير تشغيلي حتى تستوفي الشركة تماماً جميع الشروط المتبقية وتحدد متطلبات التوطين التي تحددها السلطة، وبعد ذلك ستكون قادرة على بدء العمليات، مع مراعاة إعادة التحقق والموافقة التنظيمية.

وسيسمح ترخيص «مزود خدمات الأصول الافتراضية»، بمجرد سريانه، لشركة أو كيه إكس الشرق الأوسط بتوسيع مجموعتها المعتمدة من أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة حسب الأصول وتوفير خدمات التداول الفوري وأزواج التداول الفوري للعملاء المؤهلين من الأفراد والمؤسسات عبر تطبيق OKX ومنصة OKX.com.

وتلتزم «أو كيه إكس» بدعم المبادئ القوية لحماية المستثمر والسوق. ومن خلال التداول على منصة منظمة تحت إشراف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، سيستمتع المستخدمون بمستويات عالية من حماية المستهلك.

وقال ريفاد محاسنة، المدير العام لشركة «أو كيه إكس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن مستقبل الأصول الرقمية وأسواق رأس المال يكمن في أيدي الكيانات الخاضعة للتنظيم، وقد نجحت دبي، من خلال سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، في خلق بيئة مميزة تعزز نمو مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وتزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لتصبح مركزاً للتميز في مجال تكنولوجيا Web3 والأصول الافتراضية. ونحن نتوقع بفارغ الصبر الفرصة لتعزيز هذه المنظومة المزدهرة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة».

وصرح «تيم بيون»، رئيس الإدارة العالمية للعلاقات الحكومية في «أو كيه إكس»، قائلاً: «تعد دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وجهتين رائدتين عالميتين في مجال تنظيم العملات الرقمية من خلال إنشاء إطار عمل شامل ومصمم على نحو متكامل للأصول الافتراضية وتكنولوجيا Web3.

وقد كان هذا الترخيص بمثابة خطوة مهمة بالنسبة لـ «أو كيه إكس» في إطار انتقالنا من نظام قائم على الثقة إلى نظام لا يحتاج لثقة أطرافه ببعضها البعض يمكن المستخدمين من التحكم في مستقبلهم المالي. وتعد دبي سوقاً مهماً بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لبناء علاقات قوية مع مستخدمينا والمساهمة في تطوير نظام العملات الرقمية ومنظومة تكنولوجيا Web3».

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