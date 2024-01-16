620 مليار درهم أصول «المركزي» الأجنبية في نوفمبر بنمو 3.6%

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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أظهرت مؤشرات للمصرف المركزي نمو إجمالي أصوله الأجنبية بنسبة 3.6% مرتفعة من 598 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 إلى 620 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

واستند النمو إلى ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 367 مليار درهم إلى 392 مليار درهم وارتفاع رصيد الأوراق المالية الأجنبية من 166.2 مليار درهم إلى 167.2 مليار درهم وهو ما حد من تأثير تراجع حجم الأصول الأجنبية الأخرى من 64.4 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم نهاية نوفمبر.

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