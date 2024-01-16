«المركزي»: الأصول المصرفية تتجاوز للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في نوفمبر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوزت الأصول المصرفية بالامارات للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في شهر نوفمبر الماضي 2023 مرتفعة بنسبة 0.8% من 3.9 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر.

وأفاد بيانات تقرير عن التطورات المصرفية صادر عن المصرف المركزي ارتفاع اجمالي الإئتمان المصرفي بنسبة 1% خلال الشهر من 1.974 تريليون درهم إلى 1.994 تريليون درهم مستندا إلى ارتفاع بنسبة 0.8% في الإئتمان المحلي مدفوعا بنمو كل من الإئتمان الخاص بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسب تتراوح بين 2 و6% إلى جانب الإرتفاع العام بحوالي 2.8% في الإئتمان الأجنبي

ورصد المصرف في المقابل تراجعا طفيفا في رصيد الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.444 تريليون درهم نهاية نوفمبر مقابل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3% رغم الارتفاع الطفيف في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% والذي استند لزيادة ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام بنسبة بين 0.5% و7.9%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% إلى 614 مليار درهم مستندة بدورها إلى الارتفاع في العملة المصدرة بحوالي 3.5% وحوالي 19.1% في البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة وحوالي 1.1% في الاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية وذلك رغم انخفاض الحساب الاحتياطي بنسبة 2.9%.

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