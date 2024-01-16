27.9 مليار درهم مبيعات المنازل الفاخرة في دبي 2023

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع إجمالي مبيعات المنازل التي تبلغ أو تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار (36.72 ملايين درهم) في دبي، بالإضافة إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 92.4% إلى 431 عملية بيع خلال عام 2023، وشهدت القيمة الإجمالية للمبيعات ارتفاعاً بنسبة 91% في العام الماضي، حيث بلغت 7.6 مليارات دولار (27.90 مليار درهم)، وتم تحقيق 28% منها في الربع الأخير وحده، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، «نايت فرانك».

وقال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد عززت دبي مكانتها كأحد أكثر أسواق العقارات نشاطاً في العالم».

وأضاف: «إن الطلب الكبير من قِبَل المشترين الدوليين على أرقى المنازل في دبي يتجلى أيضاً في حقيقة أن قوائم العقارات (المعروض) في جميع أنحاء المدينة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، قد شهدت انخفاضاً بنسبة 8.9 % خلال العام الماضي. لا يزال المطورون يسعون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد الذي تشهده الإمارة، كونها واحدة من أكثر أسواق المنازل الفاخرة المرغوبة في العالم، إن لم تكن الأكثر طلباً.

وتابع:»في الواقع، فإن زيادة الطلب الدولي من ذوي الثروات العالية للغاية قد تجاوز أيضاً 25 مليون دولار، ضمن السوق فائقة الرفاهية. وتضاعف عدد المنازل المتداولة في هذا القطاع الفاخر من السوق في عام 2023 إلى 56 صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار«.

وأفاد تحليل نايت فرانك أيضاً بأنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت دبي بيع أكثر من ضعف عدد المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار مقارنة بأقرب منافس لها وهو مدينة نيويورك، التي سجلت 159 صفقة مقابل 323 صفقة في دبي.

وبالمثل، سجل سوق العقارات السكنية في دبي، الذي تبلغ قيمة كل منها أكثر من 10 ملايين دولار، مبيعات إجمالية قد بلغت 5.8 مليار دولار بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2023، أي ما يُقارب ضعف مستوى لندن التي احتلت المركز الثاني بقيمة 3.2 مليار دولار.

نخلة جميرا

ولا تزال نخلة جميرا محوراً هاماً في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي، وفقاً لـ»نايت فرانك«.

وشكلت أول جزيرة مميزة صممت على شكل شجرة نخيل في دبي 38.5% من المنازل المباعة بأكثر من 10 ملايين دولار خلال عام 2023 (أو 166 صفقة)، و39.2% (أو 22 صفقة) من المبيعات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي.

وقال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:»أصبحت نخلة جميرا الآن محط أنظار عالمية، وقد عززت الجزيرة مكانتها بشكل جيد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة على مستوى العالم«.

وأردف:»تماشياً مع الاتجاه الأوسع الذي نشهده في دبي المتمثل في سيطرة المستخدمين النهائيين الحقيقيين ومشتري المنازل الثانية على نشاط المعاملات، تظهر مستويات المخزون انخفاضاً تدريجياً. على سبيل المثال، شهدت نخلة جميرا تراجعاً بنسبة 9.5 % في عدد المنازل المعروضة للبيع خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، مما يعكس توجهات الشراء نحو البقاء والاقتناء لدى غالبية المشترين. إن موقع الجزيرة في قلب مدينة دبي الجديدة، والتي حصلت مؤخراً على تصنيف العلم الأزرق المرموق، يزيد من جاذبيتها بين نخبة العالم الذين يبحثون عن الوصول الفوري إلى نمط الحياة في دبي«.

خليج جميرا

وتحتل جزيرة خليج جميرا المرتبة الثانية بعد نخلة جميرا في عدد المنازل التي تبلغ قيمة كل منها أكثر من 10 ملايين دولار في عام 2023، وهو ما بلغ 47 عملية بيع، في حين جاءت نخلة جبل علي في المرتبة الثالثة بعد إطلاقها مؤخراً وتحقيقها 36 صفقة.

وأشارت نايت فرانك إلى أن البيع القياسي الذي تم تحقيقه في الدفعة الأولى من المنازل في نخلة جبل علي في سبتمبر من العام الماضي يعكس الطلب الكبير على المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ في دبي.

ويسلط النجاح الفوري الذي حققته نخلة جبل علي الضوء على الاهتمام المحلي والعالمي بتأمين منازل على الشاطئ في جزيرة النخيل التالية في دبي. ويأتي ذلك في سياق أوسع من النقص في المنازل المطلة على البحر وفقاً لما ذكرته»نايت فرانك".

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