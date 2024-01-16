171 مليون درهم صافي أرباح «التجاري الدولي» بنمو 14% خلال 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن البنك التجاري الدولي نتائجه المالية السنوية لعام 2023، الذي شهد ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 14% من 150 مليون درهم في عام 2022 إلى 171 مليون درهم في عام 2023.

وكشف البنك، في بيان اليوم، عن زيادة قيمة ودائع العملاء من 12.2 مليار درهم في 2022 إلى 12.6 مليار درهم في 2023، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 3%، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 14.4% إلى 15.2% بنهاية العام المنصرم.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك: «نفخر باستراتيجيتنا المؤسسية، التي تعتمد بشكل رئيسي على تقديم خدمة عملاء استثنائية باستمرار لجميع عملائنا، فهم الركيزة الأساسية لكل ما نقوم به، ويمثل شغفنا بالابتكار جزءاً من هويتنا، ويجعلنا نبحث باستمرار عن طرق لتطوير حلولنا وخدماتنا، ورفع مستوى تجربة العملاء، وقد مكننا هذا الالتزام من تحقيق نتائج رائعة، خلال العام الماضي».

وأضاف العامري: «مستعدون دوماً لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة بالتوازي مع توجهنا الثابت لدعم استقرار ونمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فهدفنا تمكين جميع عملائنا ودعمهم لتحقيق طموحاتهم، وتقديم مساهمة مستمرة للازدهار الاقتصادي للدولة».

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