3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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شهدت التصرفات العقارية في دبي، أمس، صفقة رهن كبرى على قطعة أرض في منطقة ند حصة بقيمة 817.11 مليون درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتبلغ مساحة قطعة الأرض أكثر من 12 ألف متر مربع تعادل 129 ألف قدم مربعة بسعر 68 ألف درهم للمتر الواحد.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية أمس أكثر من 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 644 مبايعة بقيمة 2.21 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 617.11 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.59 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 170 مليوناً في منطقة الوصل.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بـ 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 37.71 مليوناً في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بـ 32 مليوناً في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.4 مليار درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 1.14 مليار درهم و141 رهن فلل وشقق بقيمة 256.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 817.11 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 243.87 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 22.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 4.27 ملايين درهم.

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