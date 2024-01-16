منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل» يفتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة كيرزنر الدولية للضيافة الافتتاح الرسمي لمنتجع ون آند أونلي ون زعبيل كأول منتجع عصري في بناء شاهق يلامس السحاب تفتتحه هذه العلامة الفندقية، وتمتزج فيه جاذبية دبي السابقة للعصر مع خدمة الضيافة التقليدية. يشكّل هذا المنتجع تحفةً معماريةً عمودية تتألّف من ناطحتَي سحاب مبهرتَين، ويوفّر أماكن إقامة فسيحة، رحلات رائعة، تجارب فنية وثقافية، وبرامج عافية لسكان المدينة والمسافرين.

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: «لطالما كانت شركة كيرزنر الدولية سبّاقة في تقديم تجارب الضيافة الرائدة، وينطبق هذا الأمر على منتجع ون آند أونلي ون زعبيل فقد قررنا الابتعاد عن الأساليب التقليدية لنرسي معايير جديدة للخدمات التي يقدمها منتجع فائق الفخامة في قلب المدينة. سترتقي هذه التحفة المعمارية بأفق دبي الديناميكي وبأسلوب الحياة في هذه المدينة الحيوية إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز. ويسرّنا أن نستقبل ضيوفنا في أوّل منتجعٍ في قلب المدينة تابع لشركتنا».

ويقع المنتجع في مشروع ون زعبيل من تصميم شركة الهندسة المعمارية المرموقة نيكين سيكي، ويتميّز بشكله المزدوج الذي يخطف الأنظار، فيتألّف من ناطحتَي سحاب يصل بينهما المبنى المعلّق الأطول في العالم «ذا لينك» الذي يُعتبر منصّةً عصرية تبدو كأنّها تطفو على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

وفي سابقةٍ هي الأولى من نوعها بالنسبة إلى علامة ون آند أونلي، يقدّم المنتجع مجموعةً فريدةً من الأجنحة التي توفّر إطلالاتٍ من زوايا مميزة كما تشمل وسائل راحة راقية تلبّي متطلّبات المسافرين.

كما يشمل المنتجع مجموعةً مساكن على طابقَين، بما فيها دوبلكس سكاي لاين وبنتهاوس فيلا ون. ويمتد بنتهاوس فيلا ون على مساحة 755 متراً مربعاً، ويقدّم جميع المزايا التي توفرها فلل ون آند أونلي الشاطئية لكن على مستوى أعلى من الفخامة. ويشتمل المشروع أيضاً على مساكن ون آند أونلي الحصرية التي تحمل توقيع العلامة .

ويجمع المنتجع الطهاة العالميين الحائزين نجوم ميشلان من أمثال آن صوفي بيك، الثنائي بو سونغفيزافا وديلان جونز، محمد غورس، باكو موراليس وتيتسويا واكودا، ليقدّموا أفخر تجارب الطعام.

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