أعلى متوسط لأسعار غرف فنادق دبي على الإطلاق في ديسمبر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع المتوسط الشهري لأسعار الغرف الفندقية في دبي ليصل إلى أعلى متوسط شهري على الإطلاق خلال ديسمبر الماضي، في حين بلغ متوسط إيرادات الغرفة نحو 840 درهماً، بنمو 23.3%، وهو الأعلى منذ 8 سنوات (يناير 2015)، وذلك بحسب بيانات مؤسسة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق.

كانت الإمارة استضافت خلال الشهر الماضي فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 28» الذي استقطب مشاركة ضخمة لأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة من رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولي شركات ومنظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين. كما سجلت الفنادق معدلات إشغال قياسية قبيل وخلال فترة الاحتفالات برأس السنة والعام الجديد.

وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية أن متوسط إشغال السوق الفندقية في دبي خلال ديسمبر الماضي وصل إلى 79.2% بنسبة نمو 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين أن متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال نفس الفترة ارتفع بنسبة 19% ليصل إلى 1060 درهماً، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب وزيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة بدعم من كثافة الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها في الإمارة بالإضافة إلى فترة الأعياد والإجازات الوطنية.

وفقاً للبيانات اليومية، سجلت فنادق دبي أعلى مستوى إشغال لها في ليلة رأس السنة والتي وصلت إلى 91.4%، في حين ظلت مستويات إشغال فنادق دبي في السوق أعلى من 70% على مدار ديسمبر الماضي، وتجاوز متوسط سعر الغرفة 1000 درهم خلال فترة مؤتمر الأطراف ورأس السنة الميلادية.

وقالت شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إن الأحداث الكبرى، التي تستضيفها دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع الموسم السياحي في الإمارة، تسهم في رفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة.

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