اختتام «دبي للتسوق» بفعاليات متميزة في «مهرجان 321»

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار على فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق على نحو استثنائي، بعدما جمعت الدورة الأولى من «مهرجان 321» ألمع نجوم الغناء؛ كحسين الجسمي، وتامر حسني، وبلقيس، الذين قدموا عروضاً حية.

كما أقيمت عروض جوية رائعة ومشوقة لطائرات فريقي «إيروسباركس»، وفرسان الإمارات، بالإضافة إلى مشاركة المئات من الفنانين وقارعي الطبول وعروض التجوال الحية في يوم واحد فقط في سكاي دايف دبي. واختتم بعروض طائرات الدرون، والألعاب النارية، التي أضاءت سماء دبي بحضور 8.569 زائراً، ليكون نهاية استثنائية للدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق.

وكان «مهرجان 321» من أبرز الفعاليات المميزة في مهرجان دبي للتسوق، والذي أقيم في سكاي دايف دبي يوم 13 يناير، وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الآلاف من العائلات والأصدقاء، لعيش تجارب لا تُنسى مع العديد من العروض الفنية المبهرة، التي أداها نخبة من نجوم الفن، بالإضافة إلى العروض المذهلة، والألعاب النارية الرائعة، وتجارب الطعام في أبرز الوجهات البحرية في دبي.

استغرق الإعداد والتخطيط لـ«مهرجان 321» ثمانية أشهر، بمشاركة أكثر من 2.000 شخص من 75 جنسية و30 شريكاً استراتيجياً يدعمون هذا الحدث المميز، الذي ضم أكثر من 350 فناناً وموسيقياً، بما في ذلك ثلاثة من ألمع نجوم الغناء العربي، و50 من قارعي الطبول، و1.500 طائرة درون وفرق جوية، وثماني ساعات من العروض الحصرية الأولى في المنطقة، وست ساعات من المحتوى الرائع.

بالإضافة إلى ذلك تضمن المهرجان شاشات بارتفاع 22 متراً، مع أكبر عرض محتوى حي في الهواء الطلق في دبي، بالإضافة إلى عرض الطائرات المميز، وهو أكبر عرض جوي مع المؤثرات الصوتية شهده مهرجان دبي للتسوق حتى الآن.

وتم استقبال الزوار في تمام الساعة 4 عصراً، حيث استمتعوا بأوقاتهم قبل مغيب الشمس مع العروض الأولى لمجموعة كبيرة من المواهب الإقليمية والمحلية، مما أضاف أجواء مفعمة بالحيوية في حدث استثنائي.

كما استمتع الجمهور بالعروض الموسيقية الممتعة لفنانين شاركوا في فعالية «نغمات دبي»، التي جرت في 16 موقعاً في جميع أنحاء المدينة، خلال مهرجان دبي للتسوق، وشملت العروض المبهرة مشاركة أكثر من 100 راقص بهلواني وقارعي الطبول أمام الزوار من جميع الأعمار، كما استمتع الجمهور بعرضين جويين مشوقين، ضما طائرات لفريقي «إيروسباركس» وفرسان الإمارات في تمام الساعة 11:30 مساء كجزء من عروض الدي جي المميزة، بينما أضاءت إضاءة الليزر والمؤثرات، التي أنارت سماء دبي، بالإضافة إلى تمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بالوجبات الخفيفة من أكثر من 20 عربة طعام محلية، التي بدورها قدمت تجارب طعام مميزة.

وكان للزوار الصغار نصيب من المرح، حيث استمتعوا بعرض خاص على مسرح لوست فالي اصطحب الأطفال في رحلة عبر الزمن إلى عصر الديناصورات وعروض الأكروبات وفقاعات الماء والألعاب البهلوانية. كما أضاف الفنانون المتجولون أجواء من الحماس قبل صعود ثلاثة من ألمع نجوم الغناء العربي على المسرح.

واستمتع الحضور أيضاً بعرض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، والذي حطم أرقاماً قياسية، وأنار السماء بأروع الاستعراضات التي سردت ماضي دبي وقصة نجاحها الاستثنائية، بالإضافة إلى العروض الجوية المشوقة.

واعتلى الفنان المصري تامر حسني المسرح وأبهر الجمهور بحضوره المميز وأدائه الرائع، كما قدمت الفنانة الإماراتية بلقيس عرضاً مبهراً، حيث شاركت بأروع أغنياتها «مجنون وألف روح»، بينما قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً استثنائياً، حيث استمتع جمهوره بأغانيه «طبطبة وأنا الشاكي».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المؤسسة الحكومية المسؤولة عن مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321: «تلعب الفعاليات والمنشآت الترفيهية دوراً محورياً في عروض مهرجان دبي، وتساعد في تعزيز مكانة المدينة كأفضل مكان في العالم للعيش والعمل والزيارة».

كما أضاف «من خلال مهرجان 321 أردنا إنشاء مهرجان جديد لا يضم فنانين رفيعي المستوى فحسب، بل يجمع أيضاً أصحاب المصلحة في مدينتنا مع أفضل ما تقدمه دبي، لخلق ذكريات لزوارنا تدوم مدى الحياة. في نهاية هذا الأسبوع تضافرت جهود الفنانين والعارضين والموسيقيين، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين- فرق الإنتاج والمتخصصين في الألعاب النارية وخبراء الطيران وغيرهم - من جميع أنحاء المدينة، لإنشاء حدث استثنائي، ليكون حديث الجميع ممن عاشوا التجربة ليتحدثوا عنه للسنوات المقبلة».

وقال حسين الجسمي: «يسعدني دائماً أن ألتقي الجمهور في دبي والإمارات، وخاصة في مهرجان دبي للتسوق، الذي جمعني مع الجمهور في حفلات افتتاحية وختامية بالسنوات السابقة ضمن أروع اللحظات وأجمل الحفلات تفاعلاً وحباً، واليوم جددنا النجاح في الحفل الختامي للمهرجان من خلال أول دورات «مهرجان 321»، الذي يبشر بالخير لما حظي به من تنظيم رائع يليق بدبي والإمارات».

وقال تامر حسني: «سعدت بمشاركتي الأولى في مهرجان 321 في دبي وحفاوة استقبال الجمهور الكريم لي بهذا الشكل الرائع. كما أنني سعيد جداً بافتتاح الحفل الغنائي وتفاعل الجماهير على أغنياتي الجديدة، وبالأخص أغنية «موحشتكيش». شكراً من القلب لجمهوري الغالي والكبير في دبي، كما أود تقديم شكر خاص لمهرجان دبي للتسوق لاستضافتي في المهرجان».

وقالت بلقيس: «مشاركتي في الدورة الأولى من مهرجان 321 هي تجربة ممتعة ومميزة، وإنه لشعور رائع أن أشارك في احتفالات ختام مهرجان دبي للتسوق، إحدى أقدم الفعاليات وأكثرها شهرة في المنطقة. لقد استمتعت بكل لحظة في هذه الأمسية التي لا تنسى، خاصة أنني قدمت عرضاً مختلفاً في فقرة الاستعراض، التي رأيت نجاحها بأعين الجمهور الكبير، الذي كان حاضراً».

وفي ختام المهرجان انطلقت الألعاب النارية في السماء احتفالاً بالدورة التاسعة والعشرين لأفضل مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم.

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