طيران الإمارات وأزول البرازيلية توسّعان الشراكة لتقديم مزايا الولاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات والناقلة البرازيلية أزول ترقية شراكتهما عبر إتاحة عروض برنامجي مكافأة الولاء لعملائهما. وأصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات وبرنامج المسافر الدائم TudoAzul كسب الأميال واستبدالها عبر شبكة مشتركة تغطي أكثر من 290 وجهة حول العالم.

وكانت الناقلتان قد أبرمتا اتفاقية شراكة الرمز في عام 2021 لتزويد العملاء باتصال معزز من/ إلى 8 مدن في البرازيل إلى شبكة طيران الإمارات العالمية عبر ساو باولو.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يسعدنا الإعلان عن شراكة جديدة مع أزول، أكبر ناقلة في البرازيل، وإتاحة المجال أمام أعضاء سكاي واردز لكسب مزيد من الأميال أثناء سفرهم لاستكشاف مئات المدن في جميع أنحاء البرازيل وأمريكا الجنوبية.

كما يمكن لأعضاء برنامج أزول أيضاً كسب واستبدال الأميال عند سفرهم من وإلى أكثر من 130 وجهة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية. ونحن نتطلع إلى بداية شراكة مجزية وفتح مزايا رائعة لأعضاء برنامجنا».

وقالت كريستينا يوشيدا، مديرة برنامج الولاء والإيرادات الإضافية في أزول: «شراكتنا مع طيران الإمارات، الشهيرة عالمياً بتميزها في المنتجات والخدمات، تعني إنجازاً كبيراً في مهمتنا المتمثلة بتوفير تجارب لا تنسى لعملائنا، ذلك أننا نعمل على توسيع وجهات أزول وتعزيز التزامنا ببرنامج الولاء الذي يقدم أفضل الخيارات للأعضاء».

مزيد من الفرص

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية، كسب الأميال عند سفرهم عبر شبكة أزول، التي تغطي أكثر من 150 وجهة. ويكسب أعضاء البرنامج ما يصل إلى ميل سكاي واردز واحد لكل ميل طيران في الدرجة السياحية، وما يصل إلى 1.5 ميل سكاي واردز لكل ميل طيران في درجة الأعمال.

ويمكن للأعضاء أيضاً استبدال أميالهم مقابل رحلات في الدرجة السياحية على emirates.com (بدءاً من 8000 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط) ودرجة الأعمال (بدءاً من 17500 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط).

وتتيح الشراكة أمام أعضاء برنامج «تودو أزول» أيضاً كسب أميال عند سفرهم عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، التي تغطي أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست، والاستمتاع برحلات مكافأة في الدرجتين السياحية والأعمال مع طيران الإمارات.

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