170 مليار دولار إصدارات الصكوك المتوقعة عالمياً 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «S&P»، أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بين 160 إلى 170 مليار دولار في العام 2024، ما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة بين 45 إلى 50 مليار دولار.

وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث، أن إصدارات الصكوك المتوقعة خلال العام الحالي تأتي مقارنة مع إصدارات بنحو 168.4 مليار دولار في 2023، و179.4 مليار دولار في 2022.

وأوضحت أن إصدارات الصكوك المستدامة ستستمر أيضاً في المساهمة في زيادة إصدار الصكوك، في حين سلط مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل الإسلامي والصكوك في معالجة تغيرات المناخ. وأشار التقرير إلى أن استقرار ظروف السيولة العالمية وارتفاع احتياجات التمويل في دول التمويل الإسلامي الأساسية أديا إلى زيادة كبيرة في إصدار الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية في 2023.

ووفقاً للوكالة، فإن التبني المحتمل للمعيار الشرعي رقم 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد يقلل أحجام الإصدار على المدى المتوسط.

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